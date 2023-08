Sorpreso ad armeggiare su una bici inventa la "scusa" della catena rotta: denunciato

Nella serata di venerdì gli agenti della Squadra “Volanti” hanno denunciato per ricettazione e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso B.E, 39enne cittadino albanese, con già a proprio carico numerosi precedenti penali e/o di polizia per reati di varia natura e gravità, in particolare contro il patrimonio e spaccio di sostanze stupefacenti.

Alle 21.30, la Centrale Operativa della Questura ha ricevuto una richiesta di intervento in borgo Casale, da parte di un cittadino, per un soggetto che con fare ambiguo si aggirava in quei dintorni.

Arrivati sul posto, gli agenti delle Volanti hanno individuato il soggetto intento ad armeggiare con la catena di una bicicletta, che diceva di avere rotto, e di essere intento a provare ad aggiustarla con una pinza, sostituendola con la catena di un’altra bicicletta che era lì vicina. Nonostante questo, il soggetto, non era in grado nemmeno di dimostrare il legale possesso della bici in questione, tanto da dichiarare di averla acquistata da un “africano” di cui non conosceva il nome, al costo di 30 euro.