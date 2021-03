Coronavirus, gli ospedali raggiungono quota mille ricoveri Covid: il report delle ultime ore

Rispetto alla mattina di venerdì si contano altri 430 casi di contagio da Covid-19 in Veneto (63 nel Vicentino). Gli attualmente positivi sono dunque 27.430. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali si contano altri 22 ricoveri di positivi in area medica (900 totali) e 2 in Terapia intensiva (131 complessivi). Dieci sono i decessi delle ultime ore.

BOLLETTINO VENETO 5 MARZO ORE 17

Nelle ultime 24 ore sono altri 1505 i contagi scovati con 43750 tamponi, che rappresentano un'incidenza del 3,44%. Gli attualmente positivi crescono a 27440, calati di -839 unità rispetto a ieri grazie alle persone guarite dall'infezione. La situazione in ospedale è sempre sotto controllo ma comunque pesante con 1359 pazienti, dei quali 1206 nell'area medica (+4) e 153 (-5) in terapia intensiva. Sono invece altri 25 i decessi e la regione si sta avvicinando ai 10mila morti, ottava regione in Italia per mortalità.

BOLLETTINO VENETO 5 MARZO ORE 8