Coppia ruba in un appartamento, arrestata ragazza minorenne

Nei giorni scorsi, durante i servizi di controllo del territorio, la centrale operativa della questura di Vicenza ha inviato in Corso Fogazzaro un equipaggio in servizio della “Volante” per la segnalazione di un furto in corso all’interno di un appartamento a opera di una coppia di giovani. Il testimone del furto ha riferito di avere notato due ragazzi che si guardavano intorno in maniera furtiva, avvicinandosi al civico 196 di Corso Fogazzaro ed entrando nello stabile. Insospettito da tale comportamento l’uomo, vedendo il portone aperto si è addentrato notando che i due stavano armeggiando sulla porta d'ingresso di un appartamento. Dopo aver chiesto loro cosa stessero facendo, i due, rispondendo in maniera evasiva, si sono allontanati precipitosamente verso Porta Santa Croce.

I poliziotti li hanno intercettati proprio all’altezza di Porta Santa Croce, dove il ragazzo rimasto ha fatto perdere le proprie tracce mentre la ragazza, è stata fermata per l’identificazione: sprovvista di documenti si è dichiarata minorenne e pertanto è stata condotta presso gli uffici della questura per procedere al fotosegnalamento che ne ha confermato la minore età.

Dalla banca dati delle Forze di Polizia, sono emersi due note a suo carico: una di rintraccio della questura di Milano per la notifica di una informazione di garanzia emessa dalla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Milano nel 2023 per il reato di furto, l'altra un'ordinanza della Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Roma che disponeva la sostituzione della misura di collocamento in comunità con la misura della custodia cautelare in carcere presso il più vicino istituto per minori.

Per tale motivo, dopo essere stata compitamente identificata e denunciata per tentato furto in abitazione, la ragazzina è stata arrestata e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria competente che ne ha disposto la custodia presso l’Istituto Penale per Minorenni di Pontremoli (MS).