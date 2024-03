Controlli straordinari dei carabinieri, sequestrato stupefacente: tre denunce per violazione al foglio di via

A partire dal pomeriggio del 7 marzo e sino alle prime ore dell’11 marzo, la compagnia carabinieri di Bassano del Grappa ha dato corso a un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato al contrasto di reati predatori, in particolar modo dei furti in abitazione e alla repressione del traffico e dell’uso di sostanze stupefacenti. Numerosi sono stati i controlli presso la stazione ferroviaria di Bassano del Grappa e delle aree maggiormente frequentate da giovani, compresi parchi pubblici, mediante l’impiego di pattuglie con i colori d’istituto e in abiti civili, nonché quelli eseguiti dalla Sezione Radiomobile mediante l’utilizzo dell’etilometro, attraverso l’effettuazione di molteplici posti di controllo lungo le arterie principali di comunicazione stradale, nonché presso i punti nevralgici e maggiormente frequentati del territorio.

Durante le operazioni di controllo, i carabinieri hanno rinvenuto varia sostanza stupefacente per uso personale, in particolare nel Comune di Cassola, la sera del 7 marzo, i militari hanno proceduto al controllo di una vettura in transito, con a bordo tre giovani, i quali, all’esito degli accertamenti sul posto, venivano trovati in possesso, rispettivamente, di grammi 1,5 di “hashish” e di uno “spinello” appena spento e parzialmente fumato, gettato sul tappetino lato guida, e di 0,3 e 1,3 grammi di “hashish”; i tre giovani, di età compresa fra i 23 ed i 28 anni, residenti tra il padovano e il bassanese, sono stati segnalati amministrativamente alle competenti Prefetture quali assuntori; al conducente è stata anche ritirata la patente di guida.

Nel Comune di Nove, la notte dell’8 marzo, i militari hanno proceduto al controllo di due giovani a bordo di un’utilitaria, dal cui interno era fin da subito percepibile l’inconfondibile odore acre della cannabis: a seguito della perquisizione, il solo passeggero è stato trovato in possesso di grammi 1,3 di “marijuana” e 2 grammi di “hashish”, e per questo motivo segnalato amministrativamente alla Prefettura di Vicenza. Inoltre, nei giorni scorsi, i militari della Sezione Radiomobile del N.O.RM. hanno deferito in stato di libertà alla Procura di Vicenza, per la violazione del divieto di ritorno nel comune di Bassano del Grappa: - un 22enne di Borso del Grappa (TV), controllato a bordo di un’utilitaria, assieme ad una coppia di amici, è risultato gravato dalla misura di prevenzione, emessa nei sui confronti dal questore di Vicenza, per tre anni , notificatogli nel mese di luglio 2021.

Anche un 21enne del bassanese è stato destinatario della medesima misura per la durata di tre anni, notificatogli i primi giorni del mese di gennaio 2024 e pure un 24enne camerunense di Campobasso, sempre destinatario della stessa misura, per la durata di anni tre, notificatogli nel mese di dicembre.Ne l contempo sono stati conseguiti i seguenti risultati: 62 controlli di persone; 39 controlli di veicoli; 7 controlli ad esercizi pubblici.