Controlli di polizia in provincia, focus su edifici abbandonati e parchi pubblici

Nell'ambito del progetto di mantenere costante la presenza delle Forze dell’ordine su tutto il territorio provinciale, gli agenti della questura berica si sono concentrati in quelle aree a rischio della città di Thiene individuate anche a seguito di segnalazioni pervenute da cittadini.

I controlli, conclusi domenica mattina, hanno interessato in particolare l’ex hotel in disuso “La Torre”, l’ex albergo ristorante “Cuccari's” e le zone adiacenti al parcheggio pubblico Nova Thiene ed i limitrofi immobili in stato di degrado ed abbandono.

Nel corso delle varie operazioni di Polizia – effettuate con l’impiego di operatori appartenenti alla Questura, alla Guardia di Finanza ed alla Polizia locale di Thiene, con l’intervento del Reparto Prevenzione del Crimine della Polizia di Stato – sono stati controllati complessivamente 87 autoveicoli e 113 persone, di cui 23 stranieri e 22 con precedenti penali e/o di polizia.

Al termine delle attività operative il questore ha emesso un Avviso Orale nei confronti di un cittadino italiano con precedenti penali per reati di varia natura.

“Queste operazioni di polizia, in particolar modo le attività di prevenzione e di vigilanza effettuate nei parchi pubblici ed all’interno di edifici abbandonati - ha evidenziato il questore Sartori - sono di fondamentale importanza per prevenire e contenere quei fenomeni devianti e quelle manifestazioni delinquenziali che incidono in maniera evidente sulla sicurezza dei cittadini”.