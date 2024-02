Droga al parco e centro "blindato" dalle pattuglie a piedi

Anche a seguito di alcune segnalazioni pervenute direttamente all'Amministrazione comunale di Schio, gli agenti del Consorzio Polizia locale Alto Vicentino di Schio hanno concentrato le proprie risorse per alcuni controlli in centro. In particolare, quasi tutti i giorni, una pattuglia composta da due agenti svolge un servizio a piedi per le vie del centro nella fascia orario compresa tra le 16 e le 19.

Altresì un'ulteriore pattuglia vigila il centro durante l'orario di chiusura delle attività comerciali. Grazie alla presenza del personale in divisa e alle sanzioni elevate per violazione al Regolamento di Polizia Urbana del comune di Schio, le segnalazioni per comportamenti scorretti da parte di alcuni giovani sono notevolmente diminuite.

Particolare attenzione viene data anche l'attività di prevenzione e contrasto all'uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti. I controlli da parte di personale sia in divisa che in borghese hanno interessato le aree di Borgo Palestro, via XX Settembre, zona Castello, l'area Le Fontane ed il limitrofo centro studi.

Solo quale giorno fa, nei pressi del parco di via Boito di Schio, sono stati sequestrati 7 grammi di hashish con la conseguente segnalazione del soggetto alla Prefettura di Vicenza. Analogo sequestro al Borgo Palestro: in quella occasione il giovane veniva pure sorpreso alla guida di un'auto senza avere la patente.