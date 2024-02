Controlli, droga e incidenti: un anno di interventi della Polizia locale

Crescono di un terzo le violazioni al Codice della strada e di oltre il cinquanta per cento le sanzioni per il mancato rispetto di regolamenti diversi dal CdS: il bilancio 2023 della Polizia Locale dei Castelli evidenzia un maggiore controllo del territorio tra Montecchio Maggiore e Brendola, con un incremento significativo, rispetto al 2022, delle violazioni e dei reati intercettati dagli agenti del comandante Alessandro Rigolon.

Polizia giudiziaria

Nel 2023 sono stati segnalati alla Procura di Vicenza 78 soggetti per vari reati (51 nell’anno precedente). Spiccano le 18 denunce per guida in stato di ebbrezza con rilevanza penale, 20 per reati contro il patrimonio, 9 per violazioni della disciplina dell'immigrazione. Sono state 17 le persone colpite da provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale attuati in collaborazione con l’Ufficio Immigrazione della Questura di Vicenza, di cui 3 accompagnati al Centro Rimpatri di Gorizia; 29 i soggetti posti in fermo per identificazione, di cui uno tratto in arresto; 18 i sequestri penali (12 nel 2022). I procedimenti di polizia giudiziaria totali, sono stati 491, contro i 301 nel 2022. La Polizia dei Castelli ha segnalato alla Prefettura di Vicenza 37 soggetti per la detenzione di stupefacenti con altrettanti sequestri della sostanza illecita rinvenuta. Nove i servizi di controllo straordinario interforze, disposti dal Questore di Vicenza, a cui hanno partecipato gli agenti.

Incidenti

Gli incidenti rilevati sono stati 197, in aumento rispetto ai 163 del 2022. Di questi 86 hanno comportato lesioni a conducenti o passeggeri (dato in calo rispetto agli 89 del 2022). Fortunatamente nessun sinistro ha avuto esito fatale.

Sanzioni

Per quanto concerne le violazioni al Codice della Strada, è stato registrato un forte aumento sia del numero delle infrazioni contestate, cresciute a 4922 rispetto alle 3781 del 2022, sia per quanto concerne i proventi accertati, che, tenendo conto della somma in misura ridotta (esigibile nei primi 60 giorni dalla contestazione/notifica violazione), ammonta a 763.287,77 euro, in aumento rispetto allo stesso dato del 2022 (587.617,29 euro). Il maggior numero di multe elevate riguarda i veicoli privi di revisione periodica (758, in lieve diminuzione rispetto alle 790 del 2022). In aumento i veicoli fermati sprovvisti di copertura assicurativa (158 contro i 135 del 2022). Rilevante l’incremento degli automobilisti sanzionati per l'omesso uso della cintura di sicurezza e dei sistemi di ritenuta nel trasporto di minorenni (186 nel 2023, contro i 126 del 2022).

Intensa l’attività di contrasto dei comportamenti che maggiormente pregiudicano la sicurezza stradale e l’incolumità degli utenti: in particolare sono aumentate le sanzioni per eccesso di velocità (129 nel 2022, contro le 192 del 2023), così come quelle per il contrasto all'utilizzo dello smartphone durante la guida, vero flagello della sicurezza stradale e prima causa di distrazione al volante (176 le violazioni contestate, contro le 147 del 2022); in calo invece i passaggi con semaforo rosso (84 contro le 97 del 2022).

Ancora alto il numero dei conducenti, in particolare alla guida di autocarri, sanzionati per il mancato rispetto del divieto di circolazione (687, in aumento rispetto alle 576 sanzioni del 2022). Crescono anche le ammende relative alla disciplina dell’autotrasporto (irregolarità cronotachigrafo, sovraccarichi, carichi sporgenti, ecc.) con 255 multe nel 2023. Raddoppiate le multe riferite alla disciplina del documento di guida (patenti scadute, mai conseguite, sospese) che erano state 60 nel 2022, mentre ammontano a 120 nel 2023.

Le multe per sosta non regolare, che si attestano ad appena il 23 per cento del totale delle sanzioni elevate, riguardano perlopiù infrazioni gravi, prima su tutte l'utilizzo improprio degli stalli riservati ai veicoli di persone con disabilità: sono state 328 (dato sostanzialmente uguale a quello del 2022, 323), mentre le violazioni per sosta su marciapiede, in curva, su passo carrabile, su passaggio pedonale, su pista ciclabile raggiungono quota 625, in aumento rispetto alle 512 del 2022. Quasi 160 i veicoli posti sotto sequestro amministrativo, mentre 58 sono stati i fermi amministrativi applicati su altrettanti veicoli. In totale sono stati decurtati 6745 punti dalle patenti di guida.

Nel 2023 le violazioni ai regolamenti comunali, a norme regionali e statali diversi dal Codice stradale, sono state 447, in netto aumento rispetto alle 286 del 2022. Tra le sanzioni rilevate spiccano quelle per la violazione al Regolamento comunale di Polizia Urbana (decoro urbano, bivacchi, atti indecenti) che ammontano a 236 (128 nel 2022); in aumento anche le multe per consumo di alcol in area pubblica o per ubriachezza manifesta (95, contro le 45 del 2022).

Sono 22.584 le ore di lavoro degli agenti nel 2023, di cui 17.897 ore di servizio esterno su strada, suddivise in 15.647 ore svolte nel Comune di Montecchio Maggiore e 2.250 ore nel Comune di Brendola. La Polizia Locale ha anche svolto 1815 accertamenti per conto degli uffici demografici di competenza e 68 ore di educazione stradale nelle scuole primarie e dell’infanzia, in collaborazione con l’Associazione Artemide di Montecchio Maggiore.

«L’anno scorso l'attività del corpo è stata influenzata dall'evoluzione della situazione viabilistica locale, fortemente compromessa dalla chiusura di arterie stradali fondamentali per la realizzazione di infrastrutture strategiche a livello nazionale come, ad esempio, il cavalcaferrovia di via Battaglia», spiega il comandante Rigolon. «Nonostante il notevole impiego nel controllo alla circolazione dei veicoli, l’anno appena terminato si può definire straordinario per i risultati raggiunti in ogni settore di competenza della Polizia Locale, in particolare per quanto riguarda la sicurezza urbana».

«Abbiamo sempre creduto nell'attività della Polizia locale dei Castelli e perciò nel corso degli anni il nostro supporto, in termini di risorse stanziate e investite, non è mai mancato», aggiunge il primo cittadino di Brendola, Bruno Beltrame. «Anche il recente ingresso di Sarego conferma la bontà del progetto e gli alti livelli di professionalità del corpo. Cercheremo di migliorare ancora, dotando di attrezzature migliori i nostri agenti che nel 2023 hanno ottenuto risultati importanti».

«Gli ottimi risultati raggiunti sono segno dell'efficienza della nostra Polizia locale: gli incrementi nelle sanzioni indicano un maggiore controllo e un'attività più incisiva, contraddistinta da una forte operatività e presenza tra le vie della città», dichiara il sindaco di Montecchio Maggiore, Gianfranco Trapula. «C'è molta attenzione alla sicurezza stradale, soprattutto per contrastare gli eccessi di velocità e la guida con il cellulare, oltre che al decoro. Ringrazio gli agenti e il comandante Rigolon per il costante impegno nel mantenere sicuri i nostri territori. Un impegno che, come testimonia il recente encomio assegnato a tre operatori, non si limita alle attività ordinarie».