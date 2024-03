Inoltre gli uomini dell'Arma hanno emesso due segnalazioni per uso personale di sostanza stupefacente nei confronti di due giovani, appena maggiorenni, residenti tra il bassanese e il trevigiano. I due, controllati a bordo della propria autovettura e sottoposti a perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati in possesso di 0,5 e 0,9 grammi di hashish, custodita ai fini personali e segnalati alle Prefetture di competenza. Al conducente del veicolo è stata anche ritirata la patente di guida.

Dal pomeriggio del 15 marzo e sino alle prime ore di sabato, la compagnia carabinieri di Bassano del Grappa ha dato corso a un servizio straordinario di controllo del territorio. Durante le operazioni di controllo i militari hanno elevato violazioni amministrative per ubriachezza nei confronti di un 30enne e 43enne, entrambi residenti nel bassanese. I due, controllati nel centro di Marostica, presentavano chiari segni di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di sostanze alcoliche.

Controlli dei carabinieri, due multati per ubriachezza e una patente ritirata per droga in auto