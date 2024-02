Finisce in carcere a tre anni dal furto in abitazione: aveva rubato quasi 3mila euro

Dalla mattina di mercoledì ha avuto luogo un servizio straordinario di controllo del territorio della Compagnia carabinieri di Vicenza volto a prevenire e reprimere reati predatori, fra cui i furti in abitazione e rapine, oltre alla repressione dell’abuso di alcol e dell’uso di sostanze stupefacenti.

Controlli che hanno portato all'arresto di un trentottenne, residente a Vicenza, gravato da precedenti penali e di polizia, già condannato alla pena detentiva di 2 anni e 4 mesi di reclusione.

La sentenza di condanna è riferita ad un reato di furto in abitazione commesso in Vicenza il 16 gennaio del 2021, quando entrato furtivamente in un’abitazione si era rubato 2.900 euro in contati, ed era stato trovato in possesso, di circa 50 grammi di sostanza stupefacente destinata allo spaccio.

Sono stati poi controllati esercizi pubblici notoriamente frequentati da persone dedite alla commissione di reati ed allo spaccio, stazione ferroviaria e stazione degli autobus, ritenuti obiettivi a cui rivolgere particolare attenzione dato l’alto numero di pendolari quotidianamente presente.