Ubriachi alla guida e porto abusivo di armi, due denunce ed un arresto

I carabinieri del comando Compagnia di Schio hanno arrestato una persona e denunciato in stato di liberta? altre due. Nello specifico, i militari della stazione di Schio, nel pomeriggio del 21 settembre scorso, hanno rintracciato ed arrestato E.S., 22enne nato in Marocco e residente a Schio, in esecuzione di una misura cautelare degli arresti domiciliari. Nei confronti del giovane, gia? sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora a Schio per i reati contro il patrimonio, a seguito di violazioni della misura, il gip del Tribunale di Vicenza ha emesso un provvedimento di aggravamento della misura in atto sostituendola con quella degli arresti domiciliari.

Nel secondo episodio, a Monte di Malo, nella serata del 24 settembre scorso, i carabinieri della stazione di Malo hanno denunciato in stato di liberta? un 45enne del posto che, in via Panizzon del Maso, alla guida della propria auto, aveva perso il controllo del mezzo andando a collidere frontalmente con un Fiat Ducato che sopraggiungeva dalla direzione opposta. A seguito degli accertamenti, il conducente dell’autovettura Fiat Multipla e? stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica, in quanto sottoposto all’alcoltest gli e? stato accertato un tasso alcolemico pari a 2,50 g/l. Immediato il ritiro della patente.

Infine, a Cogollo del Cengio, la notte del 25 settembre, i carabinieri della stazione di Arsiero, hanno denunciato in stato di liberta? un 21enne di Piovene Rocchette che, sottoposto a controllo, era stato trovato in possesso di un coltello con lama lunga cm 12, che veniva sequestrato. Per il giovane e? scattata la denuncia per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.