Controlli anti-crimine: elicottero della Gdf sorvola Vicenza

Un elicottero della guardia di finanza, con a bordo il questore, ha sorvolato Vicenza nel pomeriggio di lunedì, fermandosi in particolare sulla zona del “quadrilatero” e sostando in aria sopra Campo Marzo, probabilmente per scattare foto ad alta risoluzione con la telecamera ad alta risoluzione in dotazione al velivolo.

Il pattugliamento aereo si inserisce nella nuova operazione straordinaria delle forze dell’ordine a contrasto della criminalità, concordata dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.