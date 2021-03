Controlli anti-Covid, 5 sanzioni in un giorno

Uno dei tre multati è finito nei guai per guida in stato di ebrezza, mentre un altro è stato segnalato come consumatore dopo che i carabinieri hanno trovato della marijuana in auto

I carabinieri di Bassano hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbreza un 28enne di Marostica fermato la scorsa notte mentre si trovava alla guida della propria auto. Sottoposto all'alcoltest, aveva un tasso alcolimetrico pari a 1,61. A quel punto, la patenta gli è stata ritirata ed è stato sanzionato anche per la violazione delle norme per il conteminto della pandemia da Covid-19. per non aver ottemperato al divieto si spostamento dall'abitazione imposto dalle 22 alle 5 del giorno successivo.

Sempre i carabinieri di Bassano, nel corso di un controllo di un'auto con alla guida un 21enne di Vedelago e con un 21enne del Basanese, hanno trovato tra i sedili un involucro con poco più di un grammo di "maria".

Il conducente si è assunto la paternità dello stupefacente ed è stato segnalato alla prefettura di Vicenza come assuntore. Entrambi sono stati sanzionati anche per la violazione delle normative anti-Covid.