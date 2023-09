Controlli a tappeto dei carabinieri, una persona arrestata e quattro denunciate

Nella giornata del 31 agosto i carabinieri hanno controllato 64 persone, 26 veicoli e due esercizi pubblici. In particolare, un 56enne di Cogollo del Cengio è stato arrestato in esecuzione di un provvedimento definitivo; una 37enne ed un 29enne sono stati denunciati per furto aggravato; un 36enne albanese è stato denunciato poiché non in regola con il soggiorno nel territorio dello stato; un 34enne è stato denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica.

I fatti

I carabinieri hanno rintracciato e arrestato B.D. 56enne di Cogollo del Cengio, poiché a suo carico pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Vicenza, per intervenute condanne definitive, per reati contro il patrimonio, alla pena complessiva di più di 6 anni per fatti consumati tra gli anni 2013 e 2022. L’arrestato, dopo le operazioni di rito, è stato condotto presso il carcere di Vicenza a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Due invece sono i giovani che sono stati deferiti in stato di libertà per furti aggravati commessi in esercizi commerciali, una 37enne ed un 29enne entrambe di Schio, già noti alle forze dell’ordine, per aver tentato di asportare degli alcolici in 2 distinti esercizi commerciali. Nei due casi, i carabinieri sono intervenuti restituendo il maltolto all’avente diritto. Per i due è scattata la denuncia per il reato di furto aggravato.

Sempre a Schio, una pattuglia della stazione carabinieri di Malo ha rintracciato un 36enne albanese, risultato non in regola con il soggiorno nel territorio dello Stato. E’ scattata la denuncia in stato di libertà per l’ipotesi di reato di soggiorno illegale. Nella nottata invece del 29 agosto scorso, una pattuglia dell’aliquota radiomobile, a San Vito di Leguzzano ha controllato un autocarro Fiat Doblò, il cui conducente – 34enne - è risultato positivo all’accertamento alcoltest con prove 2,36 e 2,63 g/l. La patente di guida gli è stata ritirata, per i successivi provvedimenti di sospensione che saranno adottati dalla prefettura di Vicenza, e il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo. Per il giovane è scattata la denuncia in stato di libertà per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica.