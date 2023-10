Concessionaria "fantasma", il processo si trasferisce al tribunale di Vicenza

Era stata una truffa "lampo": in meno di tre mesi avrebbe racimolato la bellezza di un milione e 380 mila euro, spillati ai clienti di un finto concessionario di Volpago (Treviso), aperto e chiuso in sole 12 settimane, interessati all'acquisto di macchine di alta cilindrata tra cui Mercedes, Range Rover, Audi e Bmw. In alcuni casi avrebbero versato solo delle caparre ma la maggior parte di loro avrebbe invece saldato in anticipo addirittura l'intero importo.

Come riporta Trevisotoday il processo, relativo a fatti accaduti nel 2019, era stato avviato nel 2022. Alla sbarra ci sono quattro persone mentre le parti offese sono 57, provenienti un po' da tutta Italia. Ma il procedimento dovrà però ripartire da capo.

I legali del 44enne Paolo Stevan, ritenuto la mente del meccanismo, e di Carlo Alberto Scudiero, 34enne di Bassano, socio unico della società fantasma Consulting Management srls (gli avvocati Ivan Venzo ed Elena Andreetta) hanno infatti presentato una eccezione di incompatibilità territoriale (accolta dal giudice) in quanto il conto corrente su cui arrivavano i bonifici dei clienti fa riferimento a Bassano e non a Treviso. Il procedimento quindi ricomincerà da zero nel tribunale del capoluogo berico.