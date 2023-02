Colpo notturno in una ditta, i ladri bloccano le strade con alberi e auto: rubati chili di argento

Colpo nel cuore della notte tra lunedì e martedì alla Livior Spa in via Rivoltella a Romano d'Ezzelino, ditta specializzata nella produzione di catene in argento. I banditi hanno portato via, secondo una prima stima, circa 100 chili d'argento (ma il conto potrebbe aumentare) di bobine e semilavorati, per un totale di circa 70mila euro. L'azione è stata velocissima e per mettere a segno il furto i malviventi hanno bloccato le strade d'accesso alla ditta per impedire di essere sorpresi dalle forze dell'ordine.

Un colpo da professionisti, effettuato col cronometro in mano. Alle 2 di notte la banda, dopo aver tagliato la recinzione esterna della ditta, sono entrati al piano interrato levando l'inferriata di un laboratorio per poi raggiungere il reparto di produzione prelevando i chili d'argento e caricandoli in auto. Nel frattempo l'allarme perimetrale della Livior è scattato e sono usciti i Ranger, che poi hanno avvisato i carabinieri. I militari e la vigilanza non sono però riusciti a raggiungere l'azienda perché i malviventi avevano preventivamente bloccato le vie d'accesso. Le forze dell'ordine hanno trovato in mezzo alla carreggiata di via Rivoltella alberi tagliati e balle di fieno, mentre nella vicina via Torino due auto rubate nel Trevigiano erano di traverso alla strada e, in una via laterale, un attrezzo agricolo impediva il transito. Impossibile passare. E così gli autori del furto hanno avuto il tempo di svignarsela, probabilmente in mezzo ai campi. I carabinieri ci hanno messo 12 minuti ad arrivare dopo lo scatto dell'allarme, ma della banda non c'era ormai più nessuna traccia. Sono in corso le indagini dei carabinieri per cercare di risalire ai responsabili.

Non è la prima volta che la Livior viene presa di mira, ma il colpo precedente non era andato a buon fine. Un tentato furto, con le stesse modalità, è stato poi sventato qualche mese fa dai carabinieri in un comune limitrofo in provincia di Treviso, a San Zenone degli Ezzelini. I militari, in quel caso, sono riusciti ad arrivare in tempo facendo fuggire i banditi.