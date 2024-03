Cervo precipita dalla centrale elettrica e muore

Sabato 9 marzo, i vigili del fuoco sono intervenuti presso la centrale elettrica di Ca' Barzizza a Bassano del Grappa per un cervo che camminava lungo lo sfioro dell’opera idraulica. L’animale è poi scivolato per una decina di metri perdendo la vita. I vigili del fuoco accorsi dal locale distaccamento, hanno solo potuto recuperare il corpo privo di vita dell’animale che è stato portato via dalla polizia provinciale.