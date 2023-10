Carabinieri in azione in tutta la provincia con 20 pattuglie, forestali ed elicottero.

Centosessanta veicoli controllati, 209 persone identificate, 14 contravvenzioni al codice della strada e un giovane segnalato, in via amministrativa, per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. È il bilancio dei controlli speciali dei carabinieri nel capoluogo e nella provincia di Vicenza, effettuato nella mattinata di martedì. Il servizio coordinato ha riguardato centri urbani e viabilità principale, con il dispiegamento di una ventina di pattuglie e circa 60 militari, affiancate da personale del gruppo carabinieri Forestale, reparti speciali dell’Arma dei carabinieri e da un elicottero del 14° Nucleo Elicotteri di Belluno.

Sono state battute le zone più degradate del capoluogo e i territori dei comuni delle 5 compagnie territoriali di Vicenza, Bassano del Grappa, Valdagno, Thiene e Schio. L’impiego dell’elicottero è avvenuto per imprimere maggiore efficacia all’attività ordinaria di prevenzione/repressione svolta dalle pattuglie presenti sul territorio. A metà mattinata, sono stati effettuati posti di controllo in contemporanea, in alcuni casi per entrambi i sensi di marcia, nelle principali vie di comunicazione della provincia, andando in pratica a collocare i dispositivi nei punti nevralgici del territorio, costituendo, di fatto, una “rete di cinturazione” di tutta la giurisdizione. Nel corso della mattinata, inoltre, unitamente al Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri, è stato eseguito un controllo presso un esercizio pubblico, ove sono in corso delle verifiche in materia igienico/sanitaria e di sicurezza sui luoghi di lavoro. I servizi straordinari continueranno anche nei prossimi giorni.