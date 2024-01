Cannabis "in regalo": multato e segnalato un 26enne

Nel primo pomeriggio di martedì 2 gennaio, un equipaggio della Polizia di Stato ha notato una coppia di uomini che stazionavano davanti ad una delle sedi “Caritas” di via Pasi e che alla loro vista hanno tentato di nascondersi.

Gli agenti di Polizia, insospettiti, hanno deciso di fermarli per un controllo. Uno dei due, I.A. di 26 anni, ha estratto dalle tasche un involucro in cellophane trasparente il cui contenuto è risultato essere cannabis L’uomo ha dichiarato di averla avuta in regalo poco prima da una persona in un luogo di Vicenza che non avrebbe più saputo indicare in quanto da poco in città.

L'uomo è stato sanzionato per uso personale di sostanze stupefacenti, nonché segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo.