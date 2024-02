Cade da un'impalcatura, grave imbianchino

Ancora da chiarire le cause della caduta di un 57enne rimasto gravemente ferito alla testa mentre stava lavorando. L'infortunio è avvenuto nel pomeriggio di lunedì in un cantiere di Creazzo. La vittima, un imbianchino, sarebbe precipitato da un'impalcatura dall'altezza di tre metri. L'allarme è stato immediato e sul posto è arrivata un'ambulanza del Suem 118. L'uomo è stato portato in codice rosso in ospedale, attualmente si trova nel reparto di rianimazione.