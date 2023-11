Non rientra dalla battuta di caccia, ricerche in corso in Val D'Assa

Sono in corso da domenica le ricerche di un 62enne di Valdastico, non rientrato da una battuta di caccia in solitaria. Uscito a piedi dalla propria abitazione di Pedescala, l'uomo si è diretto verso la Val d'Assa che sale sull'Altipiano, valle molto impervia dove, a parte la strada alla base e un sentiero Cai non esiste altra rete viaria, conosciuta solo da cacciatori e persone del posto.

L'ultimo contatto risale alle 11.30 di domenica, quando si è sentito con la moglie. Il Soccorso alpino di Arsiero con un'unità cinofila, attivato dal 118 verso le 18, ha perlustrato fino alle 4 le varie zone, assieme a Vigili del fuoco, Protezione civile di Valdastico con unità cinofila, Carabinieri.

L'elicottero dell'Aeronautica di Cervia, con sistema Imsi Catcher, ha segnalato una zona, poi confermata da un drone dei Vigili del fuoco, ed è lì che si stanno concentrando in questo momento le ricerche. Oggi sono presenti anche i soccorritori di Asiago, Schio, Recoaro - Valdagno, Padova con droni e unità cinofile.