Breganze, la Polizia locale trova il nascondiglio delle montani bike rubate

Tre costose bici rubate dai ladri nei giorni scorsi sono state ritrovate dagli agenti della Polizia locale Nevi che le hanno già restituite ai proprietari. Una quarta (nella foto in basso) è invece ancora custodita al comando in attesa che il legittimo proprietario si presenti con una regolare denuncia di furto per il ritiro.

Il ritrovamento delle biciclette (per un valore totale di quasi 2mila euro) è avvenuto grazie alla segnalazione di un residente nella zona di via Zabarella a Breganze che ha avvisato gli agenti della Polizia locale Nevi, i quali hanno trovato quattro bici che erano state nascoste sotto la vegetazione: evidentemente i ladri sarebbero tornati successivamente a riprenderle.

Un controllo con i carabinieri della stazione di Breganze ha permesso di scoprire che un ragazzo residente a Pieve di Breganze aveva da poco presentato denuncia di furto in abitazione: i ladri gli avevano rubato dal garage una Mountain Bike in carbonio del valore di circa 800 euro, e che risultava essere tra quelle recuperate. Con lo stesso metodo erano state rubate altre due bici, per un valore di circa 1000 euro, in un altro garage poco distante dal primo, e anche queste sono state restituite alla proprietaria. I furti erano stati effettuati dalla stessa banda che aveva tagliato la lamiera delle porte basculanti.