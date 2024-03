Bivacchi e parcheggiatori abusivi a Monte Berico e davanti all'ospedale, allontanate 17 persone

Nove persone senza fissa dimora allontanate dai portici di Monte Berico con l’assistenza dell’unità di strada, cinque parcheggiatori abusivi identificati nel piazzale della Vittoria e altri tre nel parcheggio dell’ospedale San Bortolo in via Rodolfi. È questo l’esito di un’operazione portata a termine nella mattinata di mercoledì dalla polizia locale in alcune zone dove i cittadini segnalano situazioni di degrado, sporcizia e percezione di insicurezza.

Un primo intervento è stato eseguito alle 8 a Monte Berico, dove le pattuglie della squadra antidegrado hanno identificato nove persone che bivaccavano sotto i portici. I senza fissa dimora sono stati allontanati dopo che l’unità di strada comunale ha dato loro supporto logistico per la raccolta degli effetti personali. Al termine dell’operazione Aim Ambiente ha provveduto alla rimozione dei rifiuti abbandonati e al lavaggio dei portici.

Una seconda attività di controllo è stata svolta nel piazzale di Monte Berico: qui gli agenti della squadra antidegrado hanno identificato e allontanato cinque parcheggiatori abusivi, raccogliendo il plauso dei pellegrini. Analogo intervento è stato successivamente effettuato davanti all’ospedale San Bortolo, con l’individuazione e l’allontanamento di tre parcheggiatori abusivi dall’area di sosta di via Rodolfi. Sequestrata una somma di denaro ritenuta provento dell’attività illecita.