Bivacchi di senzatetto davanti al supermercato, sgombrati dalla polizia

Nel corso della giornata di mercoledì la polizia ha effettuato un servizio straordinari di controllo del territorio che ha interessato le “aree a rischio” del capoluogo ed in particolare Campo Marzio, la zona del “Quadrilatero”, viale SS. Felice e Fortunato, viale Trento e Mercato Nuovo. Il controllo è stato disposto in considerazione delle varie segnalazioni ricevute nelle scorse settimane in ordine ad una prospettata recrudescenza di reati contro il patrimonio, soprattutto furti nella zona.

Nel corso delle attività, una speciale attenzione è stata prestata alle aree adiacenti la stazione ferroviaria e sono state effettuate verifiche all'interno di sale gioco e bar dove sono collocati apparecchi per giochi d'azzardo elettronici (VLT). In particolare, durante il controllo presso il supermercato “Alì” di Via Rossini, era stata segnalata la presenza di sbandati che avevano allestito nelle vicinanze dei giacigli di fortuna. La polizia ha provveduto, con l’ausilio del servizio di nettezza urbana del Comune, a far rimuovere numerosi cartoni lasciati da alcuni clochard come bivacco, rendendo nuovamente fruibili i luoghi interessati.

Per quanto riguarda, invece, gli esiti complessivi dell'operazione straordinaria di controllo del territorio, sono stati effettuati 4 posti di controllo lungo le arterie di accesso, controllando 26 autoveicoli e 100 persone, di cui 29 straniere e 20 con precedenti penali e/o di Polizia. Al termine delle attività, sono state segnalate alla divisione anticrimine le posizioni di cinque persone per l’emissione nei loro confronti – qualora ne ricorrano i presupposti – di specifiche misure di prevenzione, come avvisi orali o fogli di via dal comune di Vicenza.