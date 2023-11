Locali non a norma, blitz dei Nas

I carabinieri della compagnia di Thiene hanno effettuato nel pomeriggio del 28 novembre un servizio straordinario di controllo del territorio. Tra le varie operazioni, supportati dai militari del Nas di Padova hanno effettuato ispezioni in un bar di Thiene e in un fast-food di Costabissara riscontrando inadeguatezze igienico-sanitarie che sono state pertanto segnalate alla Azienda sanitaria locale per adottare i provvedimenti di competenza.