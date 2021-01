Riapre il bar per protesta, multa al titolare e a 17 clienti

Come è noto, la zona arancione nella quale si trova il Veneto. impone la chiusura dei bar. Tuttavia, sull'onda della protesta annunciata sul web "io apro" con la quale è nato un movimento spontaneo per la riapertura dei locali il venerdì 15 gennaio, alcuni titolari di bar e ristoranti hanno sfidato le forze dell'ordine. Le adesioni non sono state tante e, per adesso, l'unico episodio registrato nel Vicentino, nel quale sono intervenute le forze dell'ordine, riguarda un bar-birreria di via Broli a Noventa Vicentina.

Si tratta del "Bar Chalet", nel quale - a serrande alzate, nella giornata di venerdì erano presenti il titolare e 17 clienti. Inevitabile l'intervento di polizia locale e carabinieri, anche perché il gestore del locale aveva ben pubblicizato il fatto sui social. Le forze dell'ordine, dopo aver fatto uscire tutti i clienti, hanno fatto chiudere il bar - con l'obbligo di stop per 5 giorni - e sanzionato tutti gli avventori e il titolare con 400 euro a testa.