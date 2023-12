Azienda produttrice di mobili fuori norma per la sicurezza, attività chiusa e maxi-multa

Nella mattinata di giovedì i carabinieri hanno ispezionato un’azienda produttrice di mobili d’arredo del bassanese e all’esito del controllo hanno accertato diverse violazioni alla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Per questo motivo il legale rappresentante sarà denunciato in stato di libertà alla procura per il mancato aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, il mancato aggiornamento del corso RSPP, la mancata formazione generale e specifica dei lavoratori dipendenti e degli addetti alla prevenzione incendi, lotta alle emergenze e primo soccorso, nonché la rimozione dei dispositivi di protezione dai macchinari.Le gravi violazioni hanno portato alla contestuale adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale e l’irrogazione di ammende pari a più di 38mila euro e sanzioni amministrative pari a 6mila euro.