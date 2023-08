Sorpreso in città dopo l'ennesimo allontanamento: pregiudicato finisce in carcere

Non c'è due senza tre. A poche ore dal secondo fermo, S.J., 27enne cittadino nigeriano, pluripregiudicato, senza fissa dimora, rifugiato politico, viòla ancora gli ordini del questore e del Tribunale e viene arrestato.

Nel pomeriggio di sabato, dopo essere stato sorpreso per l’ennesima volta in Campo Marzio dagli agenti di polizia, S.J. è stato condotto negli Uffici della Questura dove gli è stata notificata l’ordinanza di custodia cautelare in carcere che sostituisce la misura del divieto di dimora.

Il 27enne nei giorni scorsi si era reso responsabile di reati di varia natura e gravità, dopo essere stato trovato in possesso di un'ascia e una picozza infilati nella cintola dei pantaloni, senza disdegnare di minacciare gli agenti di Polizia e chiunque si trovasse sui suoi passi ed era stato inoltre segnalato da diversi cittadini per il pericolo sociale che rappresentava con il suo comportamento.

Al termine degli atti di Polizia, S.J. è stato trasferito in carcere dove rimarrà a disposizione dell’Autorità giudiziaria.