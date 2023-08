I poliziotti lo arrestano con 48 dosi di eroina e 18 di cocaina

Nella notte tra il 15 ed il 16 agosto gli agenti delle volanti della questura di Vicenza durante un pattugliamento in piazza Castello hanno arrestato un uomo che aveva indosso diciotto dosi di cocaina e quarantotto di eroina. Il trentenne di nazionalità guineana, pluripregiudicato, in Italia senza fissa dimora, durante il servizio di pattugliamento era stato notato mentre cercava di nascondersi alla vista dei poliziotti rannicchiandosi dietro i cassonetti della differenziata. Questo è quanto fanno sapere gli uffici di viale Mazzini in una nota diramati oggi 16 agosto nel pomeriggio. All'uomo, che è stato prima fermato e poi arrestato, è stato sequestrato anche uno smartphone. Che in seguito ad una tempestiva denuncia del proprietario, un vicentino di natali nigeriani, è stato riconosciuto come rubato: circostanza che ha comportato anche una denuncia per ricettazione a carico del trentenne che però non sarebbe l'autore del furto. Il questore berico Paolo Sartori, visti i precedenti dell'arrestato e viste le pregiudiziali sul suo conto ha già avviato la cosiddetta rocedure di espulsione ossia l'immediato rimpatrio della persona fermata.