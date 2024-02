Droga e ladri in fuga: un arresto e due denunce

Doppio intervento in città per gli agenti della Questura berica nella serata di mercoledì.

Nel primo intervento, i poliziotti hanno notato un sospetto andirivieni da una abitazione in passato già segnalata come luogo di ritrovo di persone dedite allo spaccio di stupefacenti. È scattato quindi il controllo che ha permesso di identificare F.J., 27enne cittadino tunisino, regolare, e la compagna I.N., 24enne cittadina italiana, già conosciuta dalle forze di Polizia per reati contro il patrimonio e spaccio di sostanze stupefacenti.

La coppia, attualmente convivente a Vicenza, è stata trovata in possesso di grammi 1,01 di cocaina, nonché numerose banconote con valuta in euro e dollari statunitensi. Rinvenimento che ha portato gli agenti ad una perquisizione domiciliare, che ha permesso di rinvenire anche materiale atto al confezionamento ed alla pesatura dello stupefacente. Entrambi sono stati portati in questura e denunciati per spaccio.

Nella stessa serata, gli agenti di una pattuglia della Squadra Volanti, transitando in viale Verona, hanno notato un soggetto in bici intento a prelevare un oggetto da un furgone addetto alla consegna medicinali parcheggiato sul ciglio della strada.



Il soggetto, identificato poi per O.O. 30enne cittadino nigeriano, richiedente asilo e con precedenti per ricettazione, si è allontanato velocemente verso il centro cittadino proprio mentre l’autista del furgone urlava verso di lui sbracciandosi per tentare di fermarlo.

Gli agenti hanno fermato lo straniero e l'hanno bloccato malgrado uno di loro fosse stato investito in pieno dal fuggitivo con la sua bicicletta. Lo straniero è stato trovato in possesso di un borsello contenente documenti, telefono cellulare, denaro contante ed effetti personali che l’autista riconosceva immediatamente come proprio.

Il nigeriano è stato quindi arresto per rapina impropria, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.