Ricercati per reati a vario titolo, rintracciati in città: arrestati e portati in carcere

La Squadra Mobile e la Squadra Volanti della Questura di Vicenza, hanno dato esecuzione a tre ordini di esecuzione di pena detentiva con immediato accompagnamento in carcere.

Nello specifico sono stati arrestati D.S., 44enne cittadino bosniaco, regolare e domiciliato a Vicenza, condannato ad un anno di reclusione, aveva sostituito la pena con l’affidamento in prova ai servizi sociali. L’uomo, però, non aveva ottemperato alle disposizioni impartite e gli era stata revocata la misura alternativa che lo condannava ad espiare la pena residua di 7 mesi in carcere. Il 44enne è stato rintracciato a Vicenza, nella zona del Mercato Nuovo. Al termine delle formalità di rito è stato portato in carcere.

Il secondo arresto è avvenuto in Campo Marzo. In manette un 44enne cittadino italiano, residente in provincia, che nel 2013, si era reso responsabile di violenza sessuale e lesioni ai danni di una giovane donna, all’interno di un locale pubblico in località Pove del Grappa, dove, dopo averla avvicinata, le aveva strappato i vestiti palpeggiandola anche nelle parti intime. Inoltre, nel gennaio 2022, a carico dello stesso, erano state emesse delle misure cautelari personali in carcere, per reati di usura, estorsione in concorso, in varie città italiane e anche all’estero.

Infine, un 25enne bosniaco senza fissa dimora, gravato da un ordine di esecuzione per la carcerazione con una pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione per ricettazione di un Cartier per un furto avvenuto in una abitazione di Vicenza, è stato rintracciato a Vicenza, in via Monsignor Onisto, all’interno di un camper, ed è stato identificato e portato in carcere.