Controlli nell'Alto Vicentino: un arresto e due denunce

Una persona arrestata e due denunciate per reati contro il patrimonio. È questo il bilancio dell'attività svolta dai carabinieri della Compagnia Schio nei giorni scorsi.

Nel primo intervento, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Schio hanno arrestato un 25enne di Schio, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Vicenza a carico del giovane che, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato individuato quale autore di due furti commessi in esercizi commerciali di Schio.

Il pomeriggio del 30 settembre, sono arrivate al 112 numerose richieste di intervento da parte di due esercenti,che segnalavano il furto avvenuto nei rispettivi negozi ad opera di un giovane che, vistosi scoperto, si era poi dato alla fuga. La refurtiva, consistente perlopiù incapi di abbigliamento, prodotti di cosmesi e per la casa, veniva in parte recuperata poiché abbandonata prima della fuga.

Le indagini condotte dai carabinieri, hanno consentito di individuare l’autore, già noto alle Forze dell'ordine ed in atto sottoposto ad una misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per un furto commesso in un supermercato di Dueville nel settembre scorso, che veniva denunciato per furto aggravato continuato. Il giudice del Tribunale di Vicenza ha emesso a carico del giovane una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari.

Sabato 7 ottobre invece, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Schio, sono intervenuti in una ditta di Schio dove era stata segnalata la presenza di due persone che, a bordo di un furgone, si erano introdotte abusivamente all’interno del piazzale dell’azienda. I due sono stati sorpresi dal proprietario nel tentativo di asportare del materiale in acciaio di risulta che era stoccato nel piazzale. Per i due, un uomo ed una donna, rispettivamente di 44enne e 40enne, entrambe residenti a Vicenza, è scattata la denuncia per tentato furto in concorso.