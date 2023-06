Anziana si allontana dalla casa di riposo, ritrovata a bordo strada dopo la notte all'aperto

Si sono concluse nel miglior modo possibile le ricerche dell’anziana 80enne (S.E.) allontanatasi la scorsa notte dalla casa di cura “Casa Luigia” nel comune di Castegnero.

Era circa mezzanotte quando i militari della stazione di Longare sono intervenuti nella casa di riposo a seguito della segnalazione dell’allontanamento volontario di uno degli ospiti. Considerata l’eta? della donna e le sue condizioni psicofisiche sono state subito avviate le ricerche.

Le ricerche sono proseguite tutta la notte, anche con l'ausilio dei Vigili del fuoco, fino a che mercoledì mattina, una pattuglia di carabinieri della stazione di Longare, che stava percorrendo a piedi tutta l’adiacente pista ciclabile del Comune, cercando di ricostruire un probabile percorso che avrebbe potuto percorrere l’anziana, ha individuato la donna, a terra nei pressi di un fossato.

La donna che fortunatamente si presentava in buone condizione di salute nonostante la notte all’aperto, è stata trasportata dal Suem118 in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.