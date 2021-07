Ancora vandalismi vicino al Ponte Vecchio, due ragazze danneggiano un capitello

Nella notte tra venerdì e sabato, verso le 2:30, in via Angarano a Bassano del Grappa, due ragazze a piedi provenienti dal Ponte degli Alpini si sono fermate davanti al capitello che si trova sulla facciata del palazzo all’angolo tra via Volpato e vicolo Volpato.

Una delle due ha aperto la grata di protezione dello stesso e si è appesa dondolandosi, provocandone il distacco.

Accortesi del danno le giovani sono scappate lungo via Volpato.

Il Comune della città del Grappa, come già aveva fatto con l'episodio del Ponte Vecchio imbrattato, ha deciso di lanciare un appello alle autrici del danno: “Invito le due giovani, che sono state riprese dalle telecamere, a presentarsi spontaneamente al Comando di Polizia locale di via Vittorelli – dichiara l’assessore Claudio Mazzocco - per chiarire le circostanze, visto anche il comportamento sconveniente tenuto sul Ponte”.