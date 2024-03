Allarme per una vela precipitata, il pilota trovato incolume

Allarme per vela precipitata a Col Campeggia, comune di Romano d'Ezzelino. Giunti sul posto, medico e infermiere del Suem118 di Pedemontana Emergenza hanno rinvenuto da prima una vela che sembrava abbandonata sul prato e successivamente una seconda vela qualche metro sotto la strada. La vela sotto era quella precipitata, quella sopra era di un amico che è corso a vedere cosa era successo. Fortunatamente il pilota era incolume.

Attivato anche soccorso alpino Pedemontana del Grappa e in preallerta elisoccorso di Treviso. Non è stato necessario l'intervento sanitario, solo verifica incolumità del pilota. L'intervento si è reso difficile per la mancanza di informazioni certe su quanto accaduto e mancanza di geolocalizzazione specifica per cui i soccorritori hanno dovuto verificare sul posto trovando i soggetti coinvolti.