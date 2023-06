Pino si spezza e finisce sopra i cavi elettrici

Venerdì sera, intorno alle 20.30, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Collesello, Molvena di Colceresa per un pino alto oltre venti metri finito su dei cavi elettrici stradali dopo essersi spezzato alla base in quanto marcio.

I pompieri accorsi da Bassano del Grappa e Vicenza con l’autoscala, hanno tagliato l’albero, liberando i cavi elettrici e ripristinando la sicurezza della zona. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate mezz’ora prima della mezzanotte.