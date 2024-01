Aggressioni a due giovani donne a Vicenza, Possami: "Presto un vertice in prefettura"

Le cronache riportano le aggressioni, nel giro di pochi giorni, di due giovani donne. Una 22enne, venerdì scorso in via Periz a Santa Bertilla, è stata assalita da un malvivente che ha cercato di portale via la borsa. Tentativo andato a vuoto grazie alla reazione della ragazza e all'intervento di alcuni passanti che hanno messo in fuga l'assalitore. Il 30 dicembre, invece, una 29enne è stata minacciata con un coltello da uno sconosciuto che le ha sottratto la borsa mentre saliva nell'auto parcheggiata in via Natta ai Pomari.

Due episodi in due quartieri di Vicenza confinanti che hanno fatto alzare l'asticella sulla sicurezza. Sui casi sta indagando la questura e nel frattempo il sindaco Giacomo Possamai ha annunciato che in settimana si riunirà il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per fare il punto sulla situazione. Le opposizioni sono però già partite all'attacco. "I quartieri residenziali non possono e non devono essere territorio di caccia da parte di tossicodipendenti e criminali. La sicurezza dei cittadini non può essere relegata a forme di autodifesa dei cittadini stessi. Le parole, oggi valgono zero", chiosa il consigliere comunale di FdI Nicolò Naclerio.

Solidarietà alle due vittime arriva invece da Carola Paggin, coordinatrice di Uil Veneto Vicenza: “Non posso credere che la mia Vicenza stia diventando una città insicura, in particolare per le donne. Anche la Uil Veneto Vicenza, preoccupata moltissimo dell’accaduto, desidera partecipare all’incontro per fare la propria parte".