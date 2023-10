Aggressione verbale, clandestino pregiudicato espulso

Un 42enne pluripregiudicato straniero, resosi responsabile di una aggressione verbale, nella mattinata di sabato è stato fermato in Campo Marzo dagli agenti della squadra “Volanti”. In considerazione dei gravi precedenti a suo carico e della sua posizione di irregolarità nel nostro paese, il questore ha emesso nei suoi confronti un ordine di allontanamento dal territorio nazionale, disponendone il trasferimento e trattenimento presso il centro di permanenza per i rimpatri di Nuoro, dove fin da sabato sera è stato scortato dagli agenti dell’ufficio immigrazione in attesa di essere imbarcato quanto prima su un volo diretto nel Paese di provenienza.

Nel corso delle varie fasi dell’operazione di polizia – effettuate con l’impiego di uomini e donne appartenenti alla questura di Vicenza, alla guardia di finanza, alla polizia locale del capoluogo e al reparto prevenzione del crimine della polizia di Stato – sono stati controllati 71 autoveicoli e 147 persone, di cui 77 straniere e 38 con precedenti penali e/o di Polizia.

Al termine delle attività operative, il questore Sartori ha emesse 6 fogli di via dal comune di Vicenza, ?3 espulsioni indirizzati a stranieri irregolari in Italia e 4 avvisi orali.