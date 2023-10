Giornalista inseguita e minacciata a Campo Marzo, la solidarietà di Luca Zaia

Stava facendo un servizio sull'area degradata di Park Verdi, a Campo Marzo, quando è stata prima insultata poi minacciata e inseguita da un giovane pakistano. Vittima dell'aggressione Martina Mazzaro, giornalista di TVA Vicenza. Il tempestivo intervento della polizia ha evitato che la situazione degenerasse. L'uomo è stato bloccato, identificato e portato in questura. Il questore Paolo Sartori ha disposto nella stessa serata il suo rimpatrio. Il balordo, che aveva precedenti per spaccio, è stato trasferito al centro di permanenza per il rimpatrio di Trapani da cui, a breve, partirà per il suo paese di origine. Il suo permesso di soggiorno era scaduto.

“È stata inseguita e minacciata mentre stava facendo il suo lavoro, documentando una situazione difficile in un quartiere di Vicenza. Un servizio televisivo che aveva l’obiettivo di accendere i riflettori su una situazione di degrado e spaccio la quale avrebbe potuto mettere a rischio anche la sicurezza dei cittadini. Esprimo tutta la solidarietà mia e del Veneto a Martina, giornalista sempre in prima linea anche nei momenti più difficili, come quello del Covid, che con il suo contributo ha permesso di diffondere un’informazione tempestiva, affidabile e accurata per i veneti”.

Con queste parole il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, esprime solidarietà alla giornalista di TvA Vicenza, Martina Mazzaro, e ringrazia le forze dell’ordine per il tempestivo intervento.

“Si tratta di un episodio grave che va condannato con fermezza. Martina assieme a tutti i colleghi giornalisti rappresentano la libertà di stampa, quel valore che va difeso, specialmente oggi, per contrastare il mare di fake news e mantenere vivo quel diritto insopprimibile d’informazione e di critica posto alla base del giornalismo” termina il Governatore del Veneto.