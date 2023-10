Agenti aggrediti in carcere, ennesimo episodio denunciato al Filippo del Papa

Detenuto sotto sorveglianza per le innumerevoli aggressioni a danno degli agenti di Polizia Penitenziaria, nella tarda mattinata di giovedì ha commesso l'ennesimo reato.

Secondo quanto riferito dalla Segreteria Regionale Uspp nel corso delle operazioni di controllo della camera detentiva, al fine di verificare la presenza di oggetti non consentiti e nell’effettuare le operazioni di rito, il giovane, italiano di seconda generazione, ha preso a calci il primo agente e anche il secondo, intervenuto in soccorso. Gli agenti sono stati immediatamente soccorsi poi trasferiti all’ospedale San Bortolo di Vicenza con una prognosi di 10 giorni ciasciuno.

Il segretario interregionale del Triveneto Leonardo Angiulli sottolinea come le aggressioni dall’inizio anno ad oggi siano ben 12: "ll penitenziario berico - continua - consta un sovraffollamento del 141% di detenuti. Non posso esimermi di segnalare le ferite che oggi la Polizia Penitenziaria paga ad un prezzo altissimo Uomini dello Stato che subiscono ingiurie aggressioni e lesioni in alcuni casi permanenti.Gli eventi critici e le aggressioni a danno del personale sono una triste costanza del sistema penitenziario. È ora di dire basta alle aggressioni. Salviamo la polizia penitenziaria".".