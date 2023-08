Quante volte lavare i capelli per non rovinarli

Lavarsi i capelli è un'azione che fa parte della nostra routine e sappiamo che è fondamentale per mantenerli sani, puliti e belli da vedere. Tuttavia, un gesto così semplice è diventato oggetto di dibattito tra gli esperti in materia.

Quando e quanto lavare i capelli, sono molte le scuole di pensiero: c’è chi sostiene che non bisogna farlo frequentemente e chi, invece, crede che i lavaggi quotidiani non abbiano controindicazioni; c’è chi afferma che basta una volta ogni due settimane, e che ciò possa aiutare ad avere una chioma più folta e sana, mentre altri rispondono che questo tipo di routine potrebbe danneggiare il cuoio capelluto.

Per fare chiarezza, i Master Barber danno consigli sul lavaggio e sugli errori da non fare.

Quando lavarsi i capelli?

Le regole per il lavaggio dei capelli non sono universali, soprattutto in termini di frequenza, e la routine può variare a seconda di fattori genetici, ambientali e psicologici. In alcune persone, infatti, la produzione di sebo è maggiore e questo richiede lavaggi più frequenti; lo stesso vale per chi vive e lavora in città, dove i capelli sono più esposti allo smog. A questi fattori si aggiunge lo stress, che può alterare la composizione del film idrolipidico del cuoio capelluto e, in alcuni casi, portare non solo a una maggiore produzione di sebo, ma anche alla comparsa della forfora. Non esiste quindi una risposta valida per tutti, anche se, indicativamente, l’ideale è lavarli circa ogni due giorni.

CAPELLI & ESTATE

Mangia cibi ricchi di vitamine A, E e B5 contenuti in frutta e verdure come albicocche e broccoli. Fai il pieno di omega 3 con pesce azzurro e noci per dare forza ai capelli. In estate puoi dissetarti anche con il tè verde, che con le sue proprietà antiossidanti aiuta a prevenire l'invecchiamento anche capillare.

Il decalogo