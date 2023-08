Migliore crema solare 2023: la classifica

Per iniziare al meglio l’estate è bene farsi trovare pronti su tutti i fronti. La pelle deve essere protetta, sia per andare al mare che in città. Per far sì che ciò accada, bisogna acquistare e applicare le migliori creme solari 2023. Ecco allora che arriva la nuova classifica di Altroconsumo che, come ogni anno, ha analizzato i cosmetici solari disponibili nei negozi. I valori sono stati assegnati in base a una serie di fattori, come sicurezza deli ingredienti contenuti, prezzi e rispetto dell’ambiente.

Veniamo ora alle vincitrici 2023. La migliore crema solare, che rappresenta la miglior scelta perché tra le migliori del test in fatto di sicurezza e miglior acquisto (prezzo per quantità prodotto) è la Nivea Sun Protect & Hydrate SPF 30, che ha un costo medio di 15,53€ a confezione per 200 ml di prodotto.

La classifica

La crema solare è indispensabile per una corretta esposizione al sole, ed è importante scegliere il prodotto adeguato al proprio tipo di pelle, per questo è fondamentale il controllo del giusto fattore di protezione, chiamato Spf. Meglio una crema solare con fattore Spf 30? O invece è preferibile la 50, il livello più alto, in genere, utilizzata per i bambini?

La migliore categoria SPF 50 è la Angstrom Bambini Latte Spray Solare Idratante con SPF 50+, al costo medio di 17,26€.

Miglior crema solare rapporto qualità/prezzo troviamo la Active 30 Solaire Sun Spray di Decathlon, che costa 9,90€ per 150 ml di prodotto.

Il miglior acquisto in assoluto spetta ancora una volta a un cosmetico Nivea. Si tratta dello spray Sun Protect & Bronze 30, che costa 15,62€ in media per 270 ml.

Il peggiore del test di Altroconsumo: un solo prodotto è stato valutato di bassa qualità, si tratta della crema CLINIQUE MINERAL SUNSCREEN LOTION FOR BODY SPF 30 che raggiunge appena i 12 punti e costa ben 31 euro.

Per godersi il sole in tutta sicurezza, però non basta scegliere la crema giusta, bisogna usarla bene, quindi spalmarla in abbondanza e spesso, sempre dopo il bagno perché anche quella che è ‘resistente all’acqua’ protegge appunto in acqua, ma una volta tornati in spiaggia, va riapplicata. E’ comunque sempre bene ricordare che nessuna crema filtra i raggi Uv al 100% e, comunque, stare troppo al sole può danneggiare la pelle causando eritemi e aumentando il rischio di tumori cutanei, come il melanoma.

Migliori creme solari

Creme Spf 50+: migliore qualità

ANGSTROM BAMBINI LATTE SPRAY SOLARE IDRATANTE Segue la AVÈNE SPRAY BAMBINO 50+, BIOTHERM WATERLOVER HYDRATING SUN MILK 50+ VICHY CAPITAL SOLEIL LATTE SOLARE ECO SOSTENIBILE

Miglior rapporto qualità/prezzo

DECATHLON KIDS 50+ SOLAIRE SUN SPRAY, GARNIER AMBRE SOLAIRE KIDS ADVANCED SENSITIVE SPRAY PROTETTIVO 50+ NIVEA SUN BABIES & KIDS 50+ SENSITIVE PROTECT 5IN1 SPRAY.

Creme Spf 30: migliore qualità

La NIVEA SUN PROTECT & HYDRATE 30 è non solo la migliore del test ma anche il miglior acquisto consigliato. Seguono poi: EQUILIBRA ALOE CREMA SOLARE 30, PIZ BUIN MOINSTURISING SUN LOTION FP 30, YVES ROCHER SOLAIRE PEAU PARFAITE LATTE CONFORT 30 BILBOA BURROCACAO CON VITAMINA C 30.

Su ogni crema solare è stata valutata: l’efficacia protettiva, l’impatto ambientale, le informazioni presenti in etichetta, la presenza di ingredienti sconsigliati.

Anche per quest'anno Altroconsumo ha analizzato le creme solari disponibili sul mercato italiano, stilando sulla base dei dati raccolti la classifica delle migliori creme solari 2023, lo studio completo lo trovate sul portale ufficiale.