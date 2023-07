Migliori birre del supermercato, la classifica

Si sa che la birra bevuta moderatamente fa bene, calma e disseta, fa digerire, stimola la produzione di colesterolo buono, è ricca di antiossidanti, vitamine, minerali. Inoltre contiene meno calorie rispetto ad altre bevande, come i succhi di frutta e le gassate. Ma come scegliere quella buona, gli scaffali sono pieni di etichette colorate. Ci vengono in aiuto i test di Altroconsumo che ha analizzato le birre bionde che si trovano al supermercato e stilato la classifica 2023.

Migliore birra bionda: il punteggio più alto e il primo posto va alla Corona Extra (1,80 €); è stata trovata migliore rispetto al passato, non ci sono più il riso e gli additivi, ma malto d’orzo, granoturco, luppolo e acqua. Piacevole e leggera, si beve direttamente dalla bottiglia con una fettina di lime infilata nel collo.

Miigliore acquisto per rapporto qualità prezzo: è una birra che si trova nei discount, la Finkbau Lager. Prodotta per la catena LIDL, ha un bel colore dorato, corposa, frizzante al punto giusto, e ha dato buoni risultati anche alla prova delle analisi di laboratorio. Costo medio 0,85€.

I prezzi - La birra più venduta in Italia nel 2022, è stata la Moretti da 66cl. I prezzi sono cresciuti quest'anno passano in media da 1,10 € del 2022 a 1,25 € del 2023.

Miglior birre bionde classifica Altroconsumo

1 – Corona Extra 35,5 CL (78 punti su 100), prezzo medio 1,80 €

2 – Menabrea Original 66 CL (77 punti), prezzo medio 1,90 €

3 – Dreher 66 CL (77 punti), prezzo medio 1,20 € euro

4 – Birra Moretti 66 CL (77 punti), prezzo medio 1,40 €

5 – Kozel Premium Lager 50 CL (76 punti), prezzo medio 1,40 €

6 – Ichnusa 66 CL (76 punti), prezzo medio 1,80 €

7 – Coop La Bionda 66 CL (76 punti) prezzo medio 1,22 €

8 – Finkbrau Lager 66 CL (76 punti), prezzo medio 0,85 € - Birra “miglior acquisto” al supermercato

9 – Birra Castello La Decisa 66 CL (74 punti), prezzo medio 1,20 €

10 – Warsteiner Premium Verum 66 CL (73 punti), prezzo medio 1,60 €

11 – Birra Messina Cristalli di Sale 50 CL (73 punti), prezzo medio 1,90 €

12 – Wuhrer 66 CL (73 punti), prezzo medio 1,15 €

13 – Peroni Nastro Azzurro 66 CL (72 punti), prezzo medio 1,45 €

14 – Birra Moretti Filtrata a Freddo 55 CL (71 punti), prezzo medio 1,70 €

15 – Ichnusa Non Filtrata 50 CL (71 punti), prezzo medio 1,75 €

16 – Peroni 66 CL (70 punti), prezzo medio 1,35 €

17 – Pedavena 66 CL (70 punti), prezzo medio 1,39 €

18 – Bavaria 66 C (70 punti), prezzo medio 1,18 €

19 – Heineken Silver 50CL (70 punti), prezzo medio 1,50 €

20 – Forst Premiunm 66 CL (70 punti), prezzo medio 1,50 €

Qualità buona

Da questa posizione in poi la qualità delle birre testate scende da “ottima” a “buona.

21 – Heineken 66 CL (69 punti), prezzo medio 1,40 €

22 – 11 Paralleli Conad (69 punti) prezzo medio 1,15 €

23 – Beck’s 66 CL (69 punti), prezzo medio 1,58 €

24 – Stella Artois 66 CL (69 punti), prezzo medio 1,49 €

25 – Best Brau Eurospin Premium 66 CL (68 punti), prezzo medio 1,20 €

26 – Birrificio Angelo Poretti 3 Luppoli 66 CL (67 punti), prezzo medio 1,35 €

27 – Tuborg 66 CL (65 punti), prezzo medio 1,35 €

28 – Otwald 66 CL (62 punti), prezzo medio 0,75 €

29 – Willianbrau 66 CL (58 punti), prezzo 0,69 €

30 – Fonsbrau 66 CL (58 punti) prezzo 0,89 €.

L'analisi

I prodotti non sono stati sottoposti a una semplice degustazione, ma a un’analisi sensoriale, cioè a una prova che stabilisce con metodo scientifico quanto piace la birra e perché, delineandone il profilo organolettico. A ogni giudice è stata servita una diversa sequenza di marchi per evitare influenze reciproche e, a ognuno, veniva anche proposto lo stesso prodotto più di una volta, a sua insaputa: se riceveva voti diversi, la prova incoerente veniva scartata.

Fonte: Altroconsumo