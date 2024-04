Migliore crema nocciola e cioccolato, e la Nutella non è prima

La Nutella è conosciuta in tutto il mondo, ma molti non sanno che le sue origini risalgono alla crema gianduia, nata nella metà dell'800, poco dopo la nascita del gianduiotto. La Ferrero ha lanciato la Nutella nel 1964, trasformandola in un fenomeno culturale amato da centinaia di milioni di persone di tutte le età. Il Gambero Rosso ha condotto un test alla cieca su 25 creme spalmabili di nocciola e cioccolato, con una giuria di assaggiatori professionisti che ha stilato una classifica delle migliori.

Classifica delle migliori creme gianduia (con e senza latte) dei supermercati

Novi (1° posto)

La Crema Novi domina con un punteggio di 78/100, grazie alla sua formula arricchita dal 45% di nocciole italiane e limitata a soli 5 ingredienti. Si distingue per la sua ottima texture cremosa e raffinata, un gusto bilanciato, e l'utilizzo di ingredienti di qualità senza grassi aggiunti.

Rigoni di Asiago - Nocciolata Classica (2° posto)

Questa crema biologica si fa notare per la sua naturalezza e la sua cremosità eccezionale. Presenta un sapore dolce con note distintive di nocciola tostata e cacao, risultando leggermente più dolce della Crema Novi.

Sapori&Dintorni - Conad (3° posto)

Con una generosa percentuale di nocciola Piemonte IGP (50%), questa crema offre una texture fluida e un gusto dolce, con un profilo aromatico ben equilibrato tra nocciola e cacao.

Ferrero - Nutella (4° posto ex aequo)

Nonostante sia una delle creme spalmabili più famose al mondo, Nutella si colloca al quarto posto per il suo sapore eccessivamente dolce e un profilo aromatico dominato dalla vanillina, con nocciole e cacao che emergono a malapena.

Rigoni di Asiago - Nocciolata Senza Latte (4° posto ex aequo)

Questa variante senza latte della Nocciolata si caratterizza per un gusto intensamente dolce e una consistenza densa. Il retrogusto presenta una leggera sensazione di alcol e note vintage.

Fonte: Gambero Rosso