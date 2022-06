Albicocche: sono buonissime e fanno bene, ricetta golosa

Le albicocche hanno un colore allegro, sono morbide e vellutate, dalla dolcezza squisita e dal profumo inebriante. Ma non sono solo golose: apportano anche tanti benefici per la salute. Chi l’ha detto che ciò che è buono non fa bene?



Basso contenuto calorico: 50 calorie per 100 grammi se si tratta di albicocche fresche. Sono ricche di fibre alimentari, antiossidanti, vitamine e minerali. Inoltre posseggono sostanze fitochimiche che aiutano a prevenire le malattie cardiache, a ridurre il colesterolo Ldl (anche detto “colesterolo cattivo”) e sono alimenti anti-cancro.



Vitamina A e caroteni noti per avere proprietà antiossidanti e per fare bene alla vista. La vitamina A è necessaria anche per mantenere sana la pelle e le mucose. Il consumo di frutta ricca di caroteni aiuta anche il corpo a proteggersi dal tumore ai polmoni e della cavità orale.



Vitamina C di cui le albicocche sono ricche, aiutano l’organismo a resistere contro le infezioni e a combattere i radicali liberi.

Questi frutti, inoltre, sono un’ottima fonte di minerali come potassio, ferro, zinco, calcio e manganese. Il potassio, soprattutto, aiuta a mantenere la salute del cuore e un buon equilibrio degli elettroliti nel corpo, regolando frequenza cardiaca e pressione sanguigna.



Polifenolici antiossidanti come la luteina, la zeaxantina e la criptoxantina. Questi composti agiscono come veri e propri spazzini nei confronti dei radicali liberi, che a loro volta sono tra le principali cause di invecchiamento e tumori. Ancora, la zeaxantina aiuta a proteggere gli occhi dalle malattie di degenerazione maculare legate all’età avanzata.

Le albicocche in cucina

Le albicocche possono essere usate in diversi modi in cucina: dalle marmellate alle gelatine, fino agli sciroppi, alle macedonie e ai liquori. A colazione, come frullato, a pranzo o anche a fine pasto, come sorbetto.

CLAFOUTIS DI ALBICOCCHE

Ingredienti: albicocche 700 g, farina 130 g, zucchero 150 g, burro 50 g, uova 3, latte 1/3 L., zucchero vanigliato qb, zucchero di canna, vaniglia.

Imburrate una teglia rettangolare, adagiatevi sopra i frutti lavati, snocciolati e tagliati in quarti. Spolverizzateli di zucchero di canna, e qualche goccia di succo d'arancia.

Preriscaldare il forno. Sciogliere il burro. Mescolare la farina e lo zucchero in una ciotola. Aggiungere le uova, mescolare bene. Aggiungere il latte, poi il burro fuso. Mescolate bene il tutto. Aggiungere un po' di aroma naturale di vaniglia.

Coprite le albicocche con il composto ottenuto. Spolverizzate il tutto con la bustina di zucchero vanigliato.

Infornare al termostato a 180°, per 45 minuti.

Albicocche, controindicazioni

Le albicocche fanno bene alla salute ma un eccessivo consumo può avere un effetto lassativo che non dovrebbe presentarsi con un consumo normale e regolare. Anzi le albicocche grazie al loro contenuto di fibre favoriscono la regolarità intestinale.