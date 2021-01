Donne del latte: la storia del Caseificio Castellan di Rosà

Questo caseificio con 50 anni d’attività alle spalle, nacque con Urbano e Armida Castellan nel 1969 a Rosà (VI) per produrre Asiago e caciotte. Oggi le specialità casearie sono molte, come il mercato richiede, dal Biancone del Grappa, formaggio a pasta molle e a crosta fiorita, alla Caciotta veneta, al Bassanese, un classico latteria veneto, all’immancabile Casatella. Il prodotto di punta è però lo Stracchino, due volte vincitore all’Italian Cheese Award, compatto e dal cuore fondente, realizzato ancora a mano in ogni sua fase. Il latte arriva fresco ogni giorno da allevamenti di piccole dimensioni a km 0. A questi prodotti hanno aggiunto quelli da latte di capra: stracchini, caciotte a crosta fiorita e tomini. Tutti i formaggi possono essere acquistati nello spaccio aziendale, dove si possono trovare anche una selezione di ottimi salumi di produzione locale e altre specialità del territorio.

I formaggi Castellan Urbano non contengono conservanti o additivi, nel rispetto della tradizione casearia di un tempo. Dopo 50 anni, mantengono l’artigianalità in tutte le fasi di lavorazione, un approccio ancora autentico, a tutela del gusto del prodotto e della salute del consumatore.

I l Mastro casaro, Mauro Baron ha una grande passione per le capre, e nei momenti liberi sale sul Monte Grappa, dove ancora la sua famiglia possiede un piccolo Caseificio e trasforma il prezioso latte di capra in buonissimi formaggi.

Intorno al laboratorio di Rosà c'è un parco, il regno di Urbano Castellan. Al centro di questa oasi naturale un lago dove grosse carpe sonnecchiano in una pace assoluta. Tutt’intorno pavoni, anatre, germani reali, lepri che rincorrono scoiatoli.

Ora la tradizione del caseificio è in mano alle donne, le tre sorelle Castellan: Sonia, Manola e Sara. Queste sono le belle storie dei nostri casari, donne e uomini che da sempre hanno le mani nel latte e mettono la natura al primo posto.