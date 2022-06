Siccità, Zaia: "In Veneto situazione drammatica"

"La bacchetta magica non ce l'abbiamo, ormai non piove da ormai 120 giorni in maniera importante. Abbiamo il combinato disposto del fatto che alla mancanza di pioggia si aggiunge anche la mancanza di neve e quindi di depositi invernali che ci sarebbero utili: ci vuole sicuramente l'adozione di regole, che sono anche dettate dal buonsenso, per il non spreco delle risorse idriche e questo io l'ho già affrontato come regione". Lo ha detto questa mattina a Rai Radio Uno il Presidente del Veneto Luca Zaia parlando della situazione di carenza d'acqua nella regione.

Il Governatore ha ricordato che il 21 aprile Veneto ha chiesto - prima regione in Italia - lo stato d'emergenza. "Ci aiuterebbe dal punto di vista formale - sottolinea - a dare una mano a chi sta subendo danni. Penso al mondo dell'agricoltura, che è in non poca difficoltà".



Per Zaia "la situazione è drammatica: io non faccio parte di quelli che dicono che non ha mai fatto tanto caldo come quest'anno, perché la storia ci dice che il 2003 è stata un'annata simile e anche nel 2017 se non sbaglio, il punto è che adesso siamo in difficoltà". Infine Zaia ha sottolineato che in Veneto "razionamenti no però è vero che c'è una cultura diffusa sul non spreco".