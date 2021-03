Accordo con tutti i dottori di Medicina generale: inizia la vaccinazione ai 70enni

In tutti i Comuni dell'Ulss 7 Pedemontana si attiverà uno sportello per aiutare i cittadini nella prenotazione online

L’ULSS 7 Pedemontana ha dato attuazione all’accordo regionale con i rappresentanti dei Medici di Medicina Generale, concordando mercoledì le modalità organizzative di vaccinazione anti-Covid dei cittadini tra i 79 e i 70 anni, una popolazione di circa 37 mila persone nel territorio dell’ULSS 7 Pedemontana.

Sul piano organizzativo, circa il 75% dei medici ha scelto di effettuare le vaccinazioni presso le sedi messe a disposizione dalle Amministrazioni Comunali e con il supporto dell’ULSS 7 Pedemontana per quanto riguarda la preparazione dei vaccini e il personale amministrativo.

In questo caso, il cittadino potrà prenotarsi online, seguendo il link sul sito dell’ULSS 7 Pedemontana, oppure chiedere assistenza ai Comuni. Parallelamente all’accordo stipulato con i Medici di Medicina Generale, infatti, l’ULSS 7 Pedemontana ha concordato con tutti i Comuni del territorio l’attivazione di servizi o sportelli con il compito appunto di effettuare la prenotazione per quelli utenti anziani che non riescono ad accedere in autonomia al sistema online.

Per i Medici di Medicina Generale che hanno scelto invece di vaccinare presso il proprio ambulatorio, saranno proprio questi ultimi a chiamare i propri assistiti per fissare l’appuntamento. In entrambi i casi, la vaccinazione procederà per fasce di età: si comincia con i nati nel 1942, per arrivare in ordine decrescente fino ai nati nel 1951. L’ULSS 7 Pedemontana comunicherà di volta in volta l’apertura delle vaccinazioni per le diverse coorti di età.

La somministrazione delle vaccinazioni da parte dei Medi ci di Medicina Generale inizierà dal 1 aprile nelle sedi condivise messe a disposizione dall’ULSS 7 Pedemontana, con la possibilità di effettuare le prenotazioni a partire da martedì 30 marzo, mentre potrà iniziare già da domani (ed entro il 1 aprile) per i Medici di Medicina Generale che hanno scelto di vaccinare nel proprio ambulatorio.