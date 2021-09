Coronavirus, infermiera non vaccinata finisce in rianimazione

La situazione nell'Ulss 7: sono 40 gli operatori sospesi per non essersi vaccinati, altri 130 in attesa di valutazione e circa 1800 quelli del personale esterno, come i dipendenti delle case di riposo, contrari al vaccino

In questi giorni il reparto di rianimazione del San Bassiano, dove finiscono i malati covid, è chiuso per lavori di ristrutturazione. L'unica paziente che si trovava in terapia intensiva, un'infermiera di 61 anni, è stata trasferita a Santorso. L'operatrice, che non aveva particolare patologie, la settimana scorsa è risultata positiva al tampone ed è stata ricoverata con problematiche respiratorie per poi essere appunto trasferita in rianimazione con una situazione clinica stazionaria. La donna non si era ancora vaccinata.

Ma quanti sono i dipendenti della Ulss 7 che - per vari motivi - non hanno provveduto alla vaccinazione? In tutto circa 170 operatori , tra medici, infermieri e operatori sociosanitari. Per 44 di loro è arrivata la lettera di sospensione mentre per i restanti circa 130 sono già arrivate due raccomandate con le quali si invita a provvedere alla profilassi. Se si considera anche il personale esterno, compresi quindi anche i dipendenti delle case di riposo, il numero di contrari al vaccino si alza. Sono infatti circa 1800 quelli che non hanno ancora provveduto all'inoculazione.

«Per tutti loro c'è una commissione che sta valutando le decisioni da prendere - sottolinea il direttore sanitario dell’Ulss 7 Antonio Di Caprio - ed è un peccato perché questo è un lavoro enorme e dispendioso che si sarebbe potuto evitare per questa fetta di personale che non si è ancora vaccinata». Nei due ospedali della Pedemontana - Bassano e Santorso - ormai i ricoverati sono per la maggior parte non vaccinati. «I vaccinati che finiscono nei reparti - aggiunge Di Caprio - sono anziani con già altre patologie mentre il profilo medio delle persone che hanno sviluppato una forma non asintomatica del virus e che necessitano di cure ospedaliere è quella di un giovane-adulto, non vaccinato, di età compresa tra i 50 e i 60 anni».

Attualmente sono 21 i ricoverati nelle due strutture della Pedemontana, 1 dei quali - l'infermiera appunto - in rianimazione. Ogni giorno, nell'Alto Vicentino sono circa 40 i nuovi contagi ma la pressione negli ospedali rimane fortunatamente bassa proprio per la campagna vaccinale che ormai ha coinvolto circa il 70% della popolazione. Anche l'inizio della scuola non ha creato per ora grossi problemi con 8 positivi registrati nelle scuole materne del territorio, 7 bambini e un insegnante. A far da padrone nelle infezioni, vale a dire nel 95% dei casi, la variante Delta.

«L'appello è sempre quello di vaccinarsi - conclude Di Caprio - fino al 10 agosto le agende erano piene, ora stiamo salendo molto lentamente». E l'immunità di gregge, che prevede la copertura vaccinale di almeno l'80% della popolazione, non è proprio dietro all'angolo.