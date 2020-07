Stop del Tosano, il punto vendita non si farà: dietrofront dopo l'emergenza Covid

Attraverso una comunicazione ufficiale al Comune di Arzignano, Supermercati Tosano ha comunicato che considerata l'attuale congiuntura economica e l'attuale situazione del mercato, non ritiene più strategico aprire il nuovo punto vendita inizialmente previsto ad Arzignano in via Chiampo.

Comunicazione che era pervenuta all'Amministrazione locale in piena pandemia Covid ma che il sindaco di Arzignano ha preferito comunicare solo oggi per capire se una volta ripristinata la normale attività sociale e commerciale, la proprietà Tosano potesse cambiare indirizzo in merito alla propria decisione di aprile.



Considerate le molte aspettative positive di numerosi cittadini in merito all'apertura del nuovo supermercato, mercoledì mattina il sindaco ha voluto svolgere un ultimo colloquio telefonico di verifica con la proprietà Tosano, che pur ringraziando per l'interessamento ha confermato la volontà di non aprire il nuovo supermercato alimentare di Arzignano.



Tosano ha confermato comunque l'impegno a terminare entro il 2020 tutte le opere di urbanizzazione pubblica (rotatoria, nuova via campagnola, parcheggi, pista ciclopedonale, fermata autobus...), e ha comunicato l'intenzione di utilizzare il nuovo edificio per una diversa e singola attività commerciale di vendita di massimo 2.500 mq (no centri/parchi commerciali).