Un pezzo di Vicenza scompare: addio a Renato, storico gestore del Cursore

Di Renato Rigodanza, per tutti Renato, quello che ti colpiva subito era l'immensa gentilezza e gli occhi un po' malinconici ma sempre dolci che ti facevano sentire "a casa" quando entravi al Cursore, lo storico locale vicentino che la sua famiglia gestisce da anni in Stradella Pozzetto. Con lui, scomparso nella giornata di giovedì, se ne va anche un pezzo della Vicenza "de na volta". A tenerne vivo il ricordo rimane l'osteria centenaria, fondata nel 1922 da Marco de Moro, cursore presso il Comune di Arcugnano e poi presa in mano dai Rigodanza, prima appunto da Renato e la moglie Loredana e poi affidata ai figli Luca e Fabrizio, che continuano l'antica tradizione del posto. Renato era comunque sempre presente all'interno del locale, un vero e proprio punto di riferimento per i Vicentini che non erano solo semplici "clienti" ma persone che salutava con lo stesso affetto anche se le incontrava per le vie del centro.

Il Cursore, grazie a lui, ha fatto storia, una storia che è riuscito a tramandare anche alla sua famiglia. Una storia legata anche al Lane. A marzo del 1994, infatti, Renato e Loredana hanno fondato il club Il Cursore - Andrea Rigodanza, dedicato al ricordo del figlio Andrea, promettente calciatore morto tragicamente il 3 gennaio 1990 in un incidente stradale mentre si stava recando a un allenamento a Thiene assieme al compagno di squadra Stefano Dal Lago. Una perdita straziante che ha segnato profondamente Renato e la famiglia ma alla quale i Rigodanza hanno reagito con la determinazione di portare avanti i valori di una Vicenza "genuina", dall'osteria - ritrovo di moltissimi campioni del passato - al club, fino al trofeo in memoria di Andrea e Stefano, alle cui premiazioni Renato era sempre presente.